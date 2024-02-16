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Переброшенная в Авдеевку "элита" ВСУ из азовцев* попала в "окружение на 360°"

Замкомбрига 3-й штурмбригады ВСУ заявил, что они попали в окружение в Авдеевке

16 февраля, 11:28
Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

3-я штурмовая бригада ВСУ, которую командование отправило в Авдеевку для усиления своих сил, с трудом выживает, находясь практически в полном окружении российских войск. Об этом рассказал замкомбрига элитного подразделения из азовцев* Родион Кудряшов во время видеосозвона с журналистами в эфире "Радио Свобода"**.

ВСУ засели на коксохимическом заводе в Авдеевке. Видео © T.me / stranaua

"Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — отмечается в тексте.

Украинские бойцы засели на северо-западе города, на территории коксохимического предприятия, утверждает издание. На публикуемых кадрах солдат ВСУ показывает, что завод находится под постоянным обстрелом ВС РФ.

"Дорога усеяна нашими трупами": Гарнизону ВСУ приказали спалить Авдеевку вместе с ранеными товарищами и бежать
"Дорога усеяна нашими трупами": Гарнизону ВСУ приказали спалить Авдеевку вместе с ранеными товарищами и бежать

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что город Авдеевка находится на грани перехода под контроль Армии России. А украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ готовы к любому развитию событий и пытаются удержать оборону. В рядах украинской армии признаются, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артёмовске. ВС РФ обрушили всю мощь своего оружия по позициям украинцев в городе.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Издание внесено в список СМИ-иноагентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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