Замкомбрига 3-й штурмбригады ВСУ заявил, что они попали в окружение в Авдеевке

Переброшенная в Авдеевку "элита" ВСУ из азовцев* попала в "окружение на 360°"

3-я штурмовая бригада ВСУ, которую командование отправило в Авдеевку для усиления своих сил, с трудом выживает, находясь практически в полном окружении российских войск. Об этом рассказал замкомбрига элитного подразделения из азовцев* Родион Кудряшов во время видеосозвона с журналистами в эфире "Радио Свобода"**.