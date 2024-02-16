Переброшенная в Авдеевку "элита" ВСУ из азовцев* попала в "окружение на 360°"
Замкомбрига 3-й штурмбригады ВСУ заявил, что они попали в окружение в Авдеевке
Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo
3-я штурмовая бригада ВСУ, которую командование отправило в Авдеевку для усиления своих сил, с трудом выживает, находясь практически в полном окружении российских войск. Об этом рассказал замкомбрига элитного подразделения из азовцев* Родион Кудряшов во время видеосозвона с журналистами в эфире "Радио Свобода"**.
ВСУ засели на коксохимическом заводе в Авдеевке. Видео © T.me / stranaua
"Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, <…> местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180", — отмечается в тексте.
Украинские бойцы засели на северо-западе города, на территории коксохимического предприятия, утверждает издание. На публикуемых кадрах солдат ВСУ показывает, что завод находится под постоянным обстрелом ВС РФ.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что город Авдеевка находится на грани перехода под контроль Армии России. А украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ готовы к любому развитию событий и пытаются удержать оборону. В рядах украинской армии признаются, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артёмовске. ВС РФ обрушили всю мощь своего оружия по позициям украинцев в городе.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Издание внесено в список СМИ-иноагентов.