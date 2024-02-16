В ВСУ заявили о сложной ситуации в Авдеевке и возможном отступлении

Для бойцов ВСУ подготовлены "новые позиции" в Авдеевке, в настоящее время строятся фортификации с учётом любых сценариев развития событий. Такое заявление сделал украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учётом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют её. <...> Авдеевская оборонная операция продолжается", — написал украинский офицер в личном телеграм-канале.

По его словам, ситуация в городе сложная, но контролируется. Тарнавский добавил, что руководство ВСУ приняло решение о плановом усилении подразделений и манёвра на тех направлениях, которые представляют наибольшую угрозу.