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16 февраля, 09:29

В ВСУ заявили о сложной ситуации в Авдеевке и возможном отступлении

Генерал ВСУ Тарнавский заявил о переброске бойцов в Авдеевке на "новые позиции"

Для бойцов ВСУ подготовлены "новые позиции" в Авдеевке, в настоящее время строятся фортификации с учётом любых сценариев развития событий. Такое заявление сделал украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учётом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют её. <...> Авдеевская оборонная операция продолжается", написал украинский офицер в личном телеграм-канале.

По его словам, ситуация в городе сложная, но контролируется. Тарнавский добавил, что руководство ВСУ приняло решение о плановом усилении подразделений и манёвра на тех направлениях, которые представляют наибольшую угрозу.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Авдеевка в любой момент может перейти под контроль Российской армии. Он добавил, что если представители Республиканской партии в Конгрессе не согласятся выделить помощь Киеву в самом скором времени, то судьба авдеевского укрепрайона может повториться у ВСУ и на других участках линии боевого столкновения.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil

Юрий Лысенко
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