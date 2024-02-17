Под траурный марш: О чём молчит Запад, рассказывая про штурм Авдеевки Политолог Дмитрий Родионов — о том, как западные СМИ готовят аудиторию к потере самого главного пригорода Донецка — Авдеевки. И почему не говорят о самом главном? 16 февраля, 21:40 О чём молчит Запад, рассказывая про штурм Авдеевки. Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Авдеевский котёл захлопнулся. Бойцы с мест докладывают, что противник бежит, бросив свой гарнизон. В окружении — до 6000 солдат противника, это едва ли не крупнейший успех с начала СВО. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, звуковещательные станции российских ВС транслируют для войск Украины похоронный марш. После подобного оповещения на некоторых участках фронта украинские военные не оказывают серьёзного сопротивления и порой просто сдаются.

— На данном участке мы включали звук тяжёлой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших, — рассказывает командир станции с позывным Дед. По его словам, это тяжело выдержать.

Попадание в окружение уже признал замкомандира 3-й ОШБр ВСУ Родион Кудряшов. В украинских соцсетях и телеграм-каналах — паника. На Западе реагируют более сдержанно, но всё же не молчат.

Новости о скором падении Авдеевки для Запада далеко не самые важные, в США больше обсуждают разборки демократов и республиканцев и скандалы вокруг кандидатов в президенты, в Британии — начавшуюся избирательную кампанию, в Европе — Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако обойти стороной столь важное событие российской спецоперации мало кто смог.

Крах ВСУ

— Обе стороны рассматривают Авдеевку как ключ к достижению цели России по обеспечению полного контроля над двумя восточными провинциями Донбасса, — пишет Reuters. — Её захват может поднять боевой дух России и деморализовать украинские силы, которые с июня добились лишь постепенных успехов в широком контрнаступлении.

Большинство западных СМИ признают неизбежность падения Авдеевки, различия лишь в степени пессимизма и экспрессии заголовков. Например, об этом практически кричит заголовок британской Independent: Отчаянная битва Украины за спасение ключевого восточного города Авдеевки от волн войск Путина.

Большинство западных СМИ признают неизбежность падения Авдеевки. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

— Почти два года с начала российской спецоперации, 110-я механизированная бригада ВСУ защищала Авдеевку, однако в последние дни выжившие 2000 человек наконец начали отступать на запад, избежав постепенного окружения разрушенного города. Измождённая 110-я бригада выходит из Авдеевки под грохот орудий 3-й ОБШр. В киевской армии таких бригад всего две — 3-я и 5-я, и они, вообще-то, готовятся к штурму. То есть к наступательным операциям. Но в Авдеевке украинцы уступают противнику по численности личного состава и вооружению, поэтому вынуждены обороняться, — констатирует Forbes.

Некоторые СМИ прямо обвиняют в сложившейся ситуации Запад, который так и не смог согласовать помощь Украине. "Из-за отчаянной нехватки артиллерийских боеприпасов — прямого следствия того, что пророссийские республиканцы в Конгрессе США блокируют помощь Украине ещё с прошлой осени, — горстка украинских бригад в Авдеевке и окрестностях еле сдерживает российские силы, насчитывающие, возможно, целую дюжину бригад", — утверждает всё тот же Forbes.

"Задержки западной помощи уже сейчас сильно бьют по боеспособности ВСУ", — пишет Wall Street Journal. По словам издания, украинским подразделениям не хватает снарядов и они отсиживаются в глубокой обороне, окружая себя длинными защитными рвами и надеясь на помощь США. Возлагать надежды же на Европу, которая истощила свои арсеналы, уже не приходится.

— Проблемы Украины на самых трудных участках фронта, таких как осаждённый город Авдеевка, показывают, почему утрата американской военной помощи, составляющей почти половину от общего объёма зарубежной поддержки, станет мощным ударом по ВСУ, — делает вывод WSJ.

— Авдеевка рискует попасть под контроль России, поскольку Украине не хватает боеприпасов, — цитирует представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби британская Guardian. По мнению издания, захват Авдеевки является ключом к цели России по обеспечению полного контроля над двумя территориями, составляющими индустриальный регион Донбасса, и может принести президенту Владимиру Путину победу на поле боя.

Окружение Авдеевки станет первым испытанием для нового главкома ВСУ, напоминает Financial Times. Автор публикации сравнивает происходящее с обороной Бахмута (Артёмовска). Он полагает, что "без боеприпасов ВСУ не смогут вести ответный огонь по позициям российской артиллерии".

— Падение Авдеевки станет для российского лидера Владимира Путина самой значительной военной победой со времён Артёмовска — и весьма своевременной, поскольку с 15 по 17 марта в России состоятся президентские выборы, — резюмирует FT.

Ещё одна победа России

Некоторые СМИ с драматическими интонациями повторяют тезис украинской пропаганды об "отходе на более выгодные позиции". Драматический заголовок в New York Times сообщает о бессмысленности сопротивления ВСУ: "Теряя опору, Украина ищет новые позиции вокруг Авдеевки".

"Авдеевка — это ад", — цитирует NYT командира бригады Андрея Билецкого, объясняя сдачу населённого пункта тем, что "украинское командование маневрирует и занимает более выгодные позиции".

Военнослужащие штурмовых групп 155-й бригады морской пехоты. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По словам Билецкого, на которые ссылается NYT, ситуация в городе была "шаткой и нестабильной", поскольку русские могли проводить ротацию войск и задействовать больше ресурсов для борьбы. "Мы вынуждены сражаться на 360 градусов против новых бригад, которые развёртывает противник", — рассказал он.

— Украина близка к потере Авдеевки — стратегического города, на который давно нацелилась Россия, — пишет Washington Post. Авторы полагают, что разрушенный коксохимический завод, который когда-то был экономической опорой восточного Донбасса, вероятно, станет последним украинским оплотом в Авдеевке, где идут боевые действия с 2014 года.

Описывая хронику ухода ВСУ из Авдеевки, WP считает освобождение города самой большой победой Москвы после провала украинского контрнаступления в прошлом году: "Российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег".

"Горькие" бои в Авдеевке" — так озаглавили свой материал в немецком Bild. Пытаясь залакировать очередное поражение Киева, издание ссылается на слова украинского генерала Александра Тарнавского, что "ситуация сложная, но под контролем".

А вот известный в России обозреватель Bild Юлиан Рёпке лаконично сообщает о единственной цели бойцов ВСУ в соцсетях: "На месте, где Зеленский сделал селфи у въезда в Авдеевку в конце декабря, теперь российский флаг. Сейчас город тактически окружён Россией. Самой большой задачей для украинцев будет — выбраться оттуда живыми".

При этом все западные СМИ старательно обходят стороной значение освобождения Авдеевки, которое может стать началом обрушения всего украинского фонта и переломным моментом СВО. Что ж, принятие всегда приходит после отрицания, гнева, депрессии и торга.

Авторы Дмитрий Родионов