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17 февраля, 18:08

"Победа будет за нами!": Политологи назвали справедливыми сдачу Авдеевки и возведённый триколор над Коксохимом

Политолог Мартынов: Туда, где поднят российский флаг, придёт мир

На Западе всё чаще задаются вопросом об обоснованности продолжения войны на Украине, заявил политолог Алексей Мартынов. По его словам, РФ втянули в конфликт с развёрнутыми боевыми действиями, чтобы провести тестирование реальных сил и средств для подготовки к столкновению с новой Россией президента Владимира Путина.

Многие западные эксперты думают, что конфликт с неизбежным вызовом однополярной западоцентричной системе отношений касается не только Украины, хотя перенос и укрепление границ на Запад важны, отметил он, комментируя отступление ВСУ из Авдеевки.

"Сегодня над Авдеевкой подняты российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, нашей земли становится больше. Это справедливо, и главное, что сюда, где поднят российский флаг, придёт мир. Людям важен мир. Важно просто жить", — подчеркнул политолог в своём телеграм-канале.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин также выразил поддержку бойцам ВС РФ, которые гордо подняли флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке.

"СВО будет доведена до конца. Цели будут достигнуты. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — добавил он.

В Госдуме призвали наградить героев битвы за Авдеевку
В Госдуме призвали наградить героев битвы за Авдеевку

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки. Сегодня днём Зеленский объяснил такое решение сохранением жизней солдат ВСУ. При этом в Сети появилось видео, на котором наши бойцы из 114-й бригады 1-го Армейского корпуса устанавливают российский флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке.

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 ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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