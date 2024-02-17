"Победа будет за нами!": Политологи назвали справедливыми сдачу Авдеевки и возведённый триколор над Коксохимом

На Западе всё чаще задаются вопросом об обоснованности продолжения войны на Украине, заявил политолог Алексей Мартынов. По его словам, РФ втянули в конфликт с развёрнутыми боевыми действиями, чтобы провести тестирование реальных сил и средств для подготовки к столкновению с новой Россией президента Владимира Путина.

Многие западные эксперты думают, что конфликт с неизбежным вызовом однополярной западоцентричной системе отношений касается не только Украины, хотя перенос и укрепление границ на Запад важны, отметил он, комментируя отступление ВСУ из Авдеевки.

"Сегодня над Авдеевкой подняты российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, нашей земли становится больше. Это справедливо, и главное, что сюда, где поднят российский флаг, придёт мир. Людям важен мир. Важно просто жить", — подчеркнул политолог в своём телеграм-канале.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин также выразил поддержку бойцам ВС РФ, которые гордо подняли флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке.