Зеленский нашёл красивое оправдание сдаче Авдеевки Зеленский объяснил, почему ВСУ выводят войска из Авдеевки 17 февраля, 09:25 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA

Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия уходит из Авдеевки по приказу главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы "сохранить жизнь своих солдат" и не попасть в полное окружение. Об этом политик сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

"Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение выйти из Авдеевки, чтобы сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача. Мы бережём наших людей, наших воинов — потому что это и есть защита", — отметил Зеленский.

По его словам, ВСУ ушли из Авдеевки, чтобы избежать полного окружения и занять "другие рубежи". Зеленский пожаловался, что отступление стало результатом дефицита оружия, которое Киев получает от Запада. По его словам, Украина якобы ещё может победить. Но это будет зависеть не только от украинцев, намекнул Зеленский на увеличение западной помощи.

Авторы Татьяна Миссуми