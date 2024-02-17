В Госдуме призвали наградить героев битвы за Авдеевку
Слуцкий предложил наградить российских бойцов, освободивших Авдеевку
Слуцкий предложил наградить участников операции по освобождению Авдеевки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российских военных, которые отличились при освобождении Авдеевки, следует наградить, чтобы поддержать моральный дух бойцов. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Освобождение Авдеевки, безусловно, — проявление мощи и героизма русского оружия. Нужно представить к наградам отличившихся участников операции. Мы будем чествовать героев и гордиться их подвигами", — поделился он.
Политик выразил уверенность, что скоро "фронт противника будет обрушен" и "недолго осталось подпевалам западных элит жировать". Слуцкий напомнил, что ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным, а спецоперация закончится на условиях России.
Напомним, ночью главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки. Сегодня днём Владимир Зеленский объяснил решение необходимостью сохранить жизни украинских солдат. Военнослужащие ВС РФ из 114-й бригады 1-го Армейского корпуса уже водрузили российский триколор на крыше коксохимического завода в Авдеевке. Предприятие считалось мощным укрепрайоном противника.