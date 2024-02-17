В Госдуме призвали наградить героев битвы за Авдеевку Слуцкий предложил наградить российских бойцов, освободивших Авдеевку 17 февраля, 15:22 Слуцкий предложил наградить участников операции по освобождению Авдеевки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российских военных, которые отличились при освобождении Авдеевки, следует наградить, чтобы поддержать моральный дух бойцов. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Освобождение Авдеевки, безусловно, — проявление мощи и героизма русского оружия. Нужно представить к наградам отличившихся участников операции. Мы будем чествовать героев и гордиться их подвигами", — поделился он.

Политик выразил уверенность, что скоро "фронт противника будет обрушен" и "недолго осталось подпевалам западных элит жировать". Слуцкий напомнил, что ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным, а спецоперация закончится на условиях России.

Авторы Татьяна Миссуми