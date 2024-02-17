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17 февраля, 13:11

Часть гарнизона ВСУ сдалась в плен Армии России во время отхода из Авдеевки

Генерал ВСУ Тарнавский: Часть украинских солдат сдалась в плен РФ в Авдеевке

Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Следуя разработанному плану отвода войск из Авдеевки, часть украинских солдат попала в плен. Об этом сообщает командующий группировкой ВСУ "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.

"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учётом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И всё же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен", — написал офицер.

Командир не уточнил количество солдат, которые оказались в плену, но заверил, что украинская сторона будет возвращать товарищей, обращаясь в международные гуманитарные организации.

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Напомним, Российская армия взяла в клещи последние пути для отступления ВСУ из Авдеевки. Избежать окружения солдатам не помогли даже элитные подразделения киевского режима. Ситуацию в населённом пункте украинцы сравнивают с Артёмовском, жалуясь на худшую обстановку. Сегодня, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ отступать из Авдеевки. Владимир Зеленский подтвердил информацию и объяснил решение тем, что Киев якобы хочет сберечь жизнь своих солдат, которые могут попасть в полное окружение.

Владимир Озеров
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