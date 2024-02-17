Часть гарнизона ВСУ сдалась в плен Армии России во время отхода из Авдеевки

Следуя разработанному плану отвода войск из Авдеевки, часть украинских солдат попала в плен. Об этом сообщает командующий группировкой ВСУ "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.

"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учётом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И всё же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен", — написал офицер.