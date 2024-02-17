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Захарова парировала лживые оправдания Зеленского из-за сдачи Авдеевки

Захарова уличила во лжи Зеленского, нашедшего красивое объяснение сдаче Авдеевки

17 февраля, 10:01
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © GettyImages / Anadolu / Contributor

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © GettyImages / Anadolu / Contributor

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поправила Владимира Зеленского, который назвал желание сохранить жизни солдат причиной отступления ВСУ из Авдеевки. Дипломат напомнила, что Киеву как раз наплевать на людей, как на рядовых военных, так и на мирное население.

"Не поэтому! ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Всё остальное для них значения не имеет",написала Захарова в телеграм-канале.

Под траурный марш: О чём молчит Запад, рассказывая про штурм Авдеевки
Под траурный марш: О чём молчит Запад, рассказывая про штурм Авдеевки

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ отступать из Авдеевки. Владимир Зеленский подтвердил информацию и объяснил решение тем, что Киев якобы хочет сберечь жизни своих солдат, которые могут попасть в полное окружение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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