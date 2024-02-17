Дрон снял, как бойцы Армии России поднимают триколор над Авдеевским коксохимом

На опубликованных кадрах , снятых с беспилотника, можно увидеть, как трое бойцов ВС РФ закрепляют российский флаг на флагштоке, установленном на крыше завода. Их четвёртый товарищ ведёт съёмку этого момента. Зачистка на территории предприятия пока что не закончена.

В связи с масштабами и продолжительностью операции по взятию Авдеевки возникают ассоциации с другой военной операцией в ДНР, о которой ранее писал Life.ru. В мае 2022 года российские военные закончили штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, в недрах которого в течение трёх месяцев укрывались тысячи украинских солдат и наёмников. Тогда военнослужащим ВС РФ удалось заблокировать их на территории предприятия, но штурмовать комбинат не стали. По информации Министерства обороны России, последняя группа украинских бойцов численностью 531 человек покинула катакомбы 20 мая. Общее число военнопленных из "Азовстали", сдавшихся на милость российских войск, составило 2439 человек. Об успешном завершении операции президенту РФ Владимиру Путину докладывал лично министр обороны Сергей Шойгу.