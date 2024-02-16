Регион

Уведомления отключены

16 февраля, 17:23

В США назвали Авдеевку предвестником поражения Киева

Пентагон: Авдеевка — предвестник новых поражений ВСУ без помощи США

Плачевное положение ВСУ под Авдеевкой может говорить о новых поражениях украинской армии, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.

"У украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — сказала она.

Как отметила чиновница, Запад осознаёт, что без пакета помощи в 60 миллиардов долларов, который не могут согласовать в Конгрессе, у ВСУ нет шансов победить российские войска. При этом ставки сейчас "невероятно высоки", приводит её слова РИА "Новости".

"Хуже, чем в Артёмовске": В ВСУ заявили о критической ситуации в Авдеевке
"Хуже, чем в Артёмовске": В ВСУ заявили о критической ситуации в Авдеевке

Сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский официально подтвердил, что ВСУ отступили из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки. Он отметил, что такое решение было принято из-за напряжённой обстановки на линии фронта.

Обложка ©

Getty Images / Andre Alves

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Пентагон
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров