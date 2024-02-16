В США назвали Авдеевку предвестником поражения Киева

Плачевное положение ВСУ под Авдеевкой может говорить о новых поражениях украинской армии, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.

"У украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — сказала она.

Как отметила чиновница, Запад осознаёт, что без пакета помощи в 60 миллиардов долларов, который не могут согласовать в Конгрессе, у ВСУ нет шансов победить российские войска. При этом ставки сейчас "невероятно высоки", приводит её слова РИА "Новости".