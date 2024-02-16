ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки

ВСУ отступили из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки, в окрестностях Донецка, заявил украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, командование приняло такое решение из-за продолжающегося противостояния и напряжённой обстановки на линии фронта.