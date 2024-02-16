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16 февраля, 13:53

ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки

ВСУ отступили из укрепрайона "Зенит" на юге от Авдеевки, в окрестностях Донецка, заявил украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, командование приняло такое решение из-за продолжающегося противостояния и напряжённой обстановки на линии фронта.

"После многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам военного, решение отойти было принято для сохранения личного состава ВСУ и "улучшения оперативной обстановки".

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А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль РФ. При этом Тарнавский сообщал, что ВСУ пытаются обороняться. Между тем в украинской армии признались, что ситуация в Авдеевке хуже, чем была в Артёмовске из-за количества техники ВС РФ.

Обложка ©

Getty Images / Andres Gutierrez

Александра Мышляева
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