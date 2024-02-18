Путин объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, освобождавшим Авдеевку
Президент России Владимир Путин перечислил подразделения Вооружённых сил РФ, которые были задействованы при освобождении Авдеевки. Глава государства объявил им благодарность, почтив память погибших воинов.
В телеграмме политика командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву сказано, что в битве за город участвовали бойцы из 30-й, 35-й, 55-й, 74-й, 1-й, 9-й, 114-й отдельных мотострелковых бригад, а также экипажи бронемашин из 10-го, 6-го, 80-го и 239-го танковых полков.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" — гласит телеграмма.
О взятии Авдеевки 17 февраля Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава МО сообщил, что сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Некоторые украинские бойцы всё ещё могут находиться на территории коксохимического комбината.