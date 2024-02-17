"Дороги открыты": Авдеевка названа ключом к полному освобождению всего Донбасса

Освобождение Авдеевки сломит боевой дух ВСУ и откроет для Вооружённых сил РФ путь к другим городам Донбасса. Об этом телеканалу "Царьград" заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска на протяжении многих лет превращали населённый пункт в настоящую крепость с тоннами железобетонных укреплений. Позади этого "бастиона" у боевиков Киева нет городов, подготовленных к долгосрочной обороне, что облегчит работу Российской армии.

"В плане военной составляющей однозначно это откроет путь русской армии к другим городам Донбасса. Причём не просто к другим городам, а конкретно к тем городам, в которых враг ещё не успел как следует окопаться", — подчеркнул Рогов, назвав взятие Авдеевки серьёзным ударом по режиму Владимира Зеленского.