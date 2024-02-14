Путин обвинил западных лидеров в искажении его слов о причинах начала СВО

Президент Владимир Путин назвал хорошим факт просмотра его интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону со стороны западных лидеров, но уличил их в искажении его слов о причинах начала специальной военной операции. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Так, президент назвал хорошим факт просмотра его интервью западными лидерами, однако он уличил их в искажении его слов о причинах начала специальной военной операции на Украине.

"То, что они извращают то, что я говорил, — это плохо. И передёргивают карту. Почему? Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моём интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал", — пояснил Путин.