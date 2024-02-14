Путин обвинил западных лидеров в искажении его слов о причинах начала СВО
Президент Владимир Путин назвал хорошим факт просмотра его интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону со стороны западных лидеров, но уличил их в искажении его слов о причинах начала специальной военной операции. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин обвинил западных лидеров в искажении его слов о причинах СВО. Видео © t.me / Кремль.Новости
Так, президент назвал хорошим факт просмотра его интервью западными лидерами, однако он уличил их в искажении его слов о причинах начала специальной военной операции на Украине.
"То, что они извращают то, что я говорил, — это плохо. И передёргивают карту. Почему? Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моём интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал", — пояснил Путин.
Также президент напомнил западным слушателям, что говорил о другом, в частности об обмане Запада с точки зрения нерасширения НАТО на восток.
Напомним, утром 9 февраля в свет вышла русскоязычная версия интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. За более чем двухчасовую беседу российский лидер успел ответить на 60 вопросов, начав разговор с краткого экскурса в историю отношений Москвы и Киева. Далее глава государства, в частности, указал на готовность НАТО обсуждать с РФ вопросы безопасности. На данный момент только оригинальный пост с интервью собрал более 200 миллионов просмотров.
t.me / Кремль.Новости