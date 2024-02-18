В США предупредили Украину о высокой цене за сдачу Авдеевки

Украинская армия столкнётся с серьёзными проблемами и деморализацией в своих рядах после отступления из Авдеевки. Об этом пишет газета Washington Post , ссылаясь на старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли.

ВСУ уже испытывают острый дефицит личного состава и военной техники, добавил он. По его словам, отступление украинцев из Авдеевки было плохо организовано, многие попадали в плен к российским войскам, а раненых никто не забирал из-за массированного обстрела со стороны ВС РФ. Аналитик уверен, теперь боевой дух россиян поднимется, поэтому последуют очередные атаки и прорывы.