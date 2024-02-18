В США предупредили Украину о высокой цене за сдачу Авдеевки

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Washington Post: Украине дорого обойдётся потеря Авдеевки

18 февраля, 07:38
Уход из Авдеевки больно ударит по ВСУ. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Уход из Авдеевки больно ударит по ВСУ. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Украинская армия столкнётся с серьёзными проблемами и деморализацией в своих рядах после отступления из Авдеевки. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на старшего научного сотрудника аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роба Ли.

"Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдётся вывод войск и каково качество следующей линии обороны", — поделился эксперт.

ВСУ уже испытывают острый дефицит личного состава и военной техники, добавил он. По его словам, отступление украинцев из Авдеевки было плохо организовано, многие попадали в плен к российским войскам, а раненых никто не забирал из-за массированного обстрела со стороны ВС РФ. Аналитик уверен, теперь боевой дух россиян поднимется, поэтому последуют очередные атаки и прорывы.

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Дрон снял, как бойцы Армии России поднимают триколор над Авдеевским коксохимом

Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. В битве за город участвовали бойцы из 30, 35, 55, 74, 1, 9, 114-й отдельных мотострелковых бригад, а также экипажи бронемашин из 10, 6, 80-го и 239-го танковых полков. Командовал группировкой "Центр", освобождавшей Авдеевку, Андрей Мордвичев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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