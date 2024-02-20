Путин считает, что настало время России 20 февраля, 15:32 Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Сегодня настало время России, которая становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Владимир Путин считает, что настало время России. Видео © Life.ru

"Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!" — заявил глава государства.

А ранее глава государства рассказал, что рост российской экономики в прошедшем году обогнал среднемировые значения. Путин обратил внимание, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился на 3,6%. Примечательно, что в мире этот показатель в среднем составляет лишь 3%, а экономика развитых государств и вовсе растёт лишь на 1,5%.