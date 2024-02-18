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Путин разъяснил судьбоносную задачу России: "Для нас — это вопрос жизни и смерти"

Путин: Для России ситуация с Украиной — вопрос жизни и смерти

18 февраля, 07:41
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © ТАСС / ра / The Kremlin Moscow

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © ТАСС / ра / The Kremlin Moscow

Запад смотрит на украинский конфликт как на возможность улучшить своё тактическое положение, а для России победа на СВО является вопросом выживания. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, объясняя развёрнутую "историческую часть" своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Для них [для Запада] это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", — объяснил глава государства.

Он добавил, что подробно изложил предысторию украинского конфликта, чтобы слушатели оценили важность происходящего для России и то, насколько ситуация чувствительна для всех россиян.

Как на Западе оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, который разобрался с Европой и США
Как на Западе оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, который разобрался с Европой и США

Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор российский лидер начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что обе стороны рано или поздно восстановят свои отношения, когда украинский морок пройдёт. Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, однако напомнил, что Киев прервал их по указке США, и теперь Америка должна исправить свою ошибку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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