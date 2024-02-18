Путин разъяснил судьбоносную задачу России: "Для нас — это вопрос жизни и смерти"

Запад смотрит на украинский конфликт как на возможность улучшить своё тактическое положение, а для России победа на СВО является вопросом выживания. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, объясняя развёрнутую "историческую часть" своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Для них [для Запада] это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", — объяснил глава государства.