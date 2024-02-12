Экономика России обогнала среднемировые значения, заявил Путин
Путин: ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6% и оказался выше среднемировых значений
В 2023 году рост российской экономики обогнал среднемировые значения, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что ВВП страны увеличился на 3,6%, при том, что в мире этот показатель в среднем равен 3%, а экономика развитых государств растёт на 1,5%.
"Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали — 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов", — сообщил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях экономики нашей страны. Объём промышленного производства за год вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, добавил президент.
По его данным, выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и автотранспортных средств достиг двузначных значений темпов роста. В частности, ПК и периферия прибавили 32,8%, транспортные средства, прежде всего авиационная техника, судостроение, — выросли на 25,5%, мебель — 20,7%, кожа и кожевенные изделия — 12,3%, а автотранспортные средства, прицепы, полуприцепы — 13,6%.
Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции. А на сегодняшнем совещании российский лидер предложил правительству обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики России в горизонте до 2030 года.
Life.ru / Павел Баранов