Экономика России обогнала среднемировые значения, заявил Путин

В 2023 году рост российской экономики обогнал среднемировые значения, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что ВВП страны увеличился на 3,6%, при том, что в мире этот показатель в среднем равен 3%, а экономика развитых государств растёт на 1,5%.

"Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали — 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов", — сообщил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что достигнутая динамика основывается на внутренних возможностях экономики нашей страны. Объём промышленного производства за год вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, добавил президент.