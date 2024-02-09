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9 февраля, 00:00

Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы

Путин: Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции

Несмотря на наибольшее число санкций в мировой практике в отношении российской стороны, Россия за минувший год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В беседе с Карлсоном российский лидер заявил, что в отношении России введено огромное количество санкций. В частности, речь идёт об ограничениях в отношении кораблей, перевозящих нефть, самолётов, а также невозможности расчётов в долларах. Также президент напомнил об отключении страны от SWIFT. Однако это не помешало РФ стать первой экономикой Европы за прошлый год.

"Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время", — подчеркнул Путин.

Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины
Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания президента Путина с членами правительства заявил о способности России обогнать экономику Японии за 3–4 года. Он напомнил, что по паритету покупательной способности в 2021 году мы опередили экономику Германии.

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Life.ru / Павел Баранов

Анатолий Симоненко
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