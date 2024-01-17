Решетников заявил Путину о способности России обогнать экономику Японии

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о способности России обогнать экономику Японии за 3-4 года. Он напомнил, что по паритету покупательной способности в 2021 году мы опередили экономику Германии.

"По итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, ну и в принципе, если говорить шире, то перед нами экономика Японии. У нас с ними не такой большой разрыв. И если дифференциал в темпах роста сохранится, а экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, то мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет нам вполне по силам обогнать по размерам и японскую экономику", — отметил глава МЭР.