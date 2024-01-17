Решетников заявил Путину о способности России обогнать экономику Японии
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о способности России обогнать экономику Японии за 3-4 года. Он напомнил, что по паритету покупательной способности в 2021 году мы опередили экономику Германии.
"По итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, ну и в принципе, если говорить шире, то перед нами экономика Японии. У нас с ними не такой большой разрыв. И если дифференциал в темпах роста сохранится, а экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, то мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет нам вполне по силам обогнать по размерам и японскую экономику", — отметил глава МЭР.
Путин со своей стороны обратил внимание на то, что Россия сегодня укрепляется по всем векторам, включая экономику.Он напомнил, что российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности. Президент считает, что ещё многое нужно сделать для укрепления независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере и в других важных экономических направлениях.
ТАСС / Михаил Климентьев