"Есть чем гордиться": Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику

Россия сегодня укрепляется по всем векторам, включая экономику. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности. Однако, по его словам, нам предстоит ещё многое сделать для укрепления независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере и в других важных экономических направлениях.

"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", — подчеркнул Путин.