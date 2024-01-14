"Есть чем гордиться": Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику
Путин: Россия укрепляется по всем векторам, нам есть чем гордиться
Россия сегодня укрепляется по всем векторам, включая экономику. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности. Однако, по его словам, нам предстоит ещё многое сделать для укрепления независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере и в других важных экономических направлениях.
"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил о хорошем запасе прочности российской экономики для дальнейшего развития страны. Он также отметил три главных преимущества современной России. В частности, глава государства имел в виду высокую консолидацию нашего общества.