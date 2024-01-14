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14 января, 11:30

"Есть чем гордиться": Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику

Путин: Россия укрепляется по всем векторам, нам есть чем гордиться

Россия сегодня укрепляется по всем векторам, включая экономику. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин заявил об укреплении России по всем векторам, включая экономику. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности. Однако, по его словам, нам предстоит ещё многое сделать для укрепления независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере и в других важных экономических направлениях.

"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", — подчеркнул Путин.

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Ранее Путин заявил о хорошем запасе прочности российской экономики для дальнейшего развития страны. Он также отметил три главных преимущества современной России. В частности, глава государства имел в виду высокую консолидацию нашего общества.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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