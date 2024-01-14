"Надо осваивать эти территории": Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее РФ
Путин: За Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее России
Освоение Дальнего Востока и Арктики — важный фактор развития России, поскольку за этими регионами стоит будущее нашей страны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Как отметил глава государства, ещё в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, российские власти начали заниматься проектами развития одного из важнейших регионов нашей страны — Дальнего Востока. По его словам, именно здесь, впрочем, как и в Арктике, сосредоточены логистика, производство и минеральные ресурсы, поэтому осваивать эти земли сегодня крайне необходимо.
"Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же как и с Арктикой. Здесь логистика, высокое производство и минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Путин пообещал вернуть на рассмотрение кабмина вопрос о северных надбавках. Также президент отметил, что "плоские" тарифы "Аэрофлота" для перелётов на Дальний Восток будут продлены на весь 2024 год.
ТАСС / Сергей Бобылев