Путин высказался о возвращении северных надбавок для жителей Дальнего Востока
Путин пообещал вернуть на рассмотрение кабмина вопрос о северных надбавках
Президент России Владимир Путин пообещал вернуть на рассмотрение правительства вопрос о возвращении северных надбавок для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин пообещал вернуть на рассмотрение кабмина вопрос о северных надбавках. Видео © LIFE
"Это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке, что выгодно и нужно России. Над этим будем думать, и я ещё раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня", — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста из Магаданской области.
Также президент добавил, что "плоские" тарифы авиакомпании "Аэрофлот" для перелётов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.
Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что в России наблюдается безработица на уровне 2,9%. По его словам, такого ещё никогда не было в истории нашей страны. Также президент указал, что реальные зарплаты по итогам года вырастут примерно на 8%, а реальные располагаемые доходы населения — на 5%.
Кадр из видео LIFE