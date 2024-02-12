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12 февраля, 11:16

Путин предложил обсудить планы по укреплению экономики России до 2030 года

Президент Владимир Путин предложил правительству обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики России в горизонте до 2030 года. Таким образом он обозначил тему совещания по экономическим вопросам, которое проходит в понедельник, 12 февраля.

"Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом, причём предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года", анонсировал глава государства.

Напомним, что ранее в интервью журналисту Такеру Карслону Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции. Впрочем и до этого российский лидер отмечал хороший запас прочности у экономики страны для её дальнейшего развития. При этом президент выделял три главных преимущества современной России. В частности, глава государства имел в виду высокую консолидацию нашего общества.

Обложка ©

Free Wind 2014 / Shutterstock.com

Марина Калегина
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