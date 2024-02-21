Эксперты поделились ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 29 февраля в 19-й раз обратится с посланием к Федеральному собранию страны. Как считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, россияне рассчитывают услышать от главы государства обращение к наболевшим социальным вопросам.

"2024 год объявлен Годом семьи, но понятно, что поддержка семей, пропаганда многодетности, меры по росту рождаемости в этом году могут начаться, но не могут закончиться. Уже сегодня в ряде регионов России губернаторы формируют комплексы мер по поддержке рождаемости", — обратил внимание Перла.

По его прогнозам, ожидается, что Путин скажет о суверенитете страны в области здравоохранения, так как он пообещал быть готовым к любым вызовам, в том числе к угрозам вспышек новых глобальных эпидемий, не подчиняясь диктату международных организаций.

Перла также считает, что в послании глава государства поднимет тему улучшения благосостояния врачей на местах, а также упомянет о специальной военной операции на Украине.

В свою очередь, руководитель Всероссийской молодёжной организации ЛДПР, сенатор Вадим Деньгин рассказал телеканалу "360", что по традиции Путин поднимет тему международной повестки и обсудит социальные меры поддержки семей.

"Я думаю, достаточно много будет каких-то социальных мер, механизмов поддержки <…> То есть я думаю, что будет международная социально ориентированная повестка", — отметил Деньгин.

По его словам, послание президента вне зависимости от выборов для всех политических систем является главным событием года, где подводятся итоги совершённого и устанавливаются ориентиры на будущее.