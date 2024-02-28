Песков сообщил, что ряд западных журналистов аккредитуют на Послание Путина

Некоторые зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран, получат аккредитацию, чтобы присутствовать на выступлении президента РФ Владимира Путина во время его Послания Федеральному собранию. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.