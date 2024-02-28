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Песков сообщил, что ряд западных журналистов аккредитуют на Послание Путина

28 февраля, 09:39
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Некоторые зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран, получат аккредитацию, чтобы присутствовать на выступлении президента РФ Владимира Путина во время его Послания Федеральному собранию. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены", — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Эксперты поделились ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию
Эксперты поделились ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Напомним, президент России Владимир Путин 29 февраля в 19-й раз обратится с Посланием к Федеральному собранию страны. Как сообщалось, участники спецоперации будут присутствовать на этом важном мероприятии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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