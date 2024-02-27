"Зритель смотрит то, что интересно": В Кремле оценили решение кинотеатров показать Послание Путина
Песков — о показе Послания Путина в кино: Зритель смотрит то, что интересно
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможности показа в кинотеатрах Послания Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул, что зритель всегда смотрит то, что ему интересно. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами во вторник, 27 февраля.
"Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано. Это нормальная практика. Зритель в свою очередь смотрит то, что интересно. Вот так к этому и относимся", — отметил представитель Кремля.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Послание бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 регионах страны. Точная длительность выступления главы государства неизвестна: в кинотеатрах на него закладывают три часа, а федеральные телеканалы — один.
Как сообщал Life.ru, оглашение Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится 29 февраля. Президент отметил, что обращение станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. 26 февраля в Кремле сообщили, что Путин начал подготовку к Посланию.
Kremlin.ru