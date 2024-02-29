Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина

Сотрудники СМИ и первые гости собираются в Гостином Дворе, где вскоре пройдёт выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию. Начало мероприятия намечено на 12:00 по Москве, Life.ru будет вести трансляцию.

В Гостином Дворе собираются участники Федерального собрания, журналисты и бойцы СВО. Видео © Life.ru

На кадрах, имеющихся в распоряжении Life.ru, видно, что к месту проведения мероприятия уже прибыли первые парламентарии, а также общественные деятели и спортсмены. Кроме того, там уже собралось много участников СВО, их можно узнать по военной форме.