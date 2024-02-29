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29 февраля, 07:55

Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина

На Послание Путина в Гостиный Двор пришли депутаты, спортсмены и участники СВО

Сотрудники СМИ и первые гости собираются в Гостином Дворе, где вскоре пройдёт выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию. Начало мероприятия намечено на 12:00 по Москве, Life.ru будет вести трансляцию.

В Гостином Дворе собираются участники Федерального собрания, журналисты и бойцы СВО. Видео © Life.ru

На кадрах, имеющихся в распоряжении Life.ru, видно, что к месту проведения мероприятия уже прибыли первые парламентарии, а также общественные деятели и спортсмены. Кроме того, там уже собралось много участников СВО, их можно узнать по военной форме.

Центр столицы перекрыт с самого утра. В сторону Гостиного Двора могут пройти только люди с соответствующими удостоверениями. Для журналистов есть два пропускных пункта, где проверяют всё необходимое для того, чтобы работать на площадке.

У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса
У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса

Ранее Life.ru писал о том, что Владимир Путин начал готовиться к мероприятию 26 февраля, над текстом обращения он трудился лично. Целью Послания будет постановка целей для РФ на ближайшие шесть лет. В прошлом году президент выступал с речью 21 февраля.

Обложка ©

Life.ru/Павел Баранов

Александр Юнашев
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