Песков: Заявление Остина о столкновении РФ и НАТО крайне безответственно

Допустив возможность прямого столкновения НАТО и Российской Федерации после поражения Украины, шеф Пентагона Ллойд Остин сделал в высшей степени безответственное заявление. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, а теперь ещё и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости, хотя её дальше уже и нагнетать вроде бы некуда", — пояснил Песков.