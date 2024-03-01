Песков: Заявление Остина о столкновении РФ и НАТО крайне безответственно
Допустив возможность прямого столкновения НАТО и Российской Федерации после поражения Украины, шеф Пентагона Ллойд Остин сделал в высшей степени безответственное заявление. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, а теперь ещё и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости, хотя её дальше уже и нагнетать вроде бы некуда", — пояснил Песков.
Официальный представитель Кремля также прокомментировал вопрос на тему того, содержится ли в словах Остина посыл, означающий, что переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по теме стратегической стабильности не состоятся. Песков просто напомнил, что об этом руководитель Пентагона ничего не говорил.
Напомним, ранее Остин сделал заявление о том, что поражение Незалежной в противостоянии с Россией может привести к прямому военному столкновению РФ и НАТО, потому что Москва якобы не планирует останавливаться после падения Киева. Его слова вызвали бурную реакцию. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждение безумным, а сенатор Алексей Пушков предположил, что американские чиновники, позволяющие себе подобные речи, просто не вполне понимают, что говорят.
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