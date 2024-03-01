Глава Пентагона прослыл одержимым маньяком после слов о войне с Россией
Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим идеей уничтожить мир
Министр обороны США Ллойд Остин своими высказываниями о войне с Россией обнажил сущность кровожадного маньяка, который одержим идеей уничтожить мир. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 1 марта, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, западные элиты готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта. Поэтому они и распространяют русофобские мифы, чтобы сохранять накал событий.
"Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах", — приводит мнение Рогова РИА "Новости".
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Он считает, что даже после падения киевского режима власти России "не остановятся". Слова Остина вызвали немалый резонанс. К примеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла такую риторику безумной. А сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что американские чиновники, допускающие такой сценарий, просто до конца не понимают, о чём они говорят.
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