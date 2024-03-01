Глава Пентагона прослыл одержимым маньяком после слов о войне с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин своими высказываниями о войне с Россией обнажил сущность кровожадного маньяка, который одержим идеей уничтожить мир. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 1 марта, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, западные элиты готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта. Поэтому они и распространяют русофобские мифы, чтобы сохранять накал событий.