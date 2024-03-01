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Шефу Пентагона напомнили про ядерную триаду после прогноза о войне НАТО с Россией

Депутат Шонус назвал утратой чувства самосохранения угрозы шефа Пентагона Остина

1 марта, 08:27
В Крыму уличили Запад в потере чувства реальности после угроз Пентагона. Обложка © / ТАСС / Сергей Мальгавко

В Крыму уличили Запад в потере чувства реальности после угроз Пентагона. Обложка © / ТАСС / Сергей Мальгавко

Запад потерял чувство самосохранения из-за деградации собственных элит. Об этом заявил зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя слова шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО и РФ.

"Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жёсткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", сказал РИА "Новости" Шонус.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин вполне определённо обозначил в Послании Федеральному собранию намерение России "ответить по полной" на любые вызовы извне.

Пушков указал на неадекватность Остина, допустившего войну с Россией
Пушков указал на неадекватность Остина, допустившего войну с Россией

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Он считает, что даже после падения киевского режима власти России "не остановятся", поэтому придётся подключиться альянсу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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