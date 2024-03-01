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Дума ждёт от ФРГ объяснений из-за слитого аудио из Бундесвера о бомбёжке Крымского моста

Володин: ГД обратится к Берлину из-за планов военных ФРГ атаковать Крымский мост

1 марта, 10:40
Госдума потребует от Берлина объяснений после слива разговора офицеров ФРГ. Обложка © Shutterstock

Госдума потребует от Берлина объяснений после слива разговора офицеров ФРГ. Обложка © Shutterstock

Госдума обратится к Берлину с требованием расследовать факт участия немецких военных в обсуждениях атак по Крымскому мосту. Об этом написал в телеграм-канале спикер Думы Вячеслав Володин.

"Считаю также правильным направить в Бундестаг требование провести расследование. Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения", подчеркнул он.

Володин добавил, что речь идёт о кадровых военных Бундесвера, а значит, немецкие депутаты могли знать об этом. Руководству ФРГ стоит задуматься над тем, что подобные действия "потребуют от России нанесения ответных ударов", заключил политик.

В Кремле высказались об аудиозаписи из Бундесвера о планах "бомбить Крымский мост"
В Кремле высказались об аудиозаписи из Бундесвера о планах "бомбить Крымский мост"

На сообщения о слитой аудиозаписи с разговором немецких офицеров уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она захотела разъяснений от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в связи с данными СМИ о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий для властей, включая канцлера Олафа Шольца.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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