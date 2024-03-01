В Кремле высказались об аудиозаписи из Бундесвера о планах "бомбить Крымский мост"
Песков: Кремль не знает содержания записи военных ФРГ об атаке на Крымский мост
Кремль пока не слушал аудиозапись разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали способ "разбомбить Крымский мост" без последствий для немецких властей и лично для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]", — сказал представитель Кремля и добавил, что в Администрации Президента намерены ознакомиться с записью, "как только она будет доступна".
На сообщения об обсуждениях немецких офицеров уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она захотела разъяснений от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в связи с данными СМИ о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий.
Бундесвер (Bundeswehr)