В Кремле высказались об аудиозаписи из Бундесвера о планах "бомбить Крымский мост"

Кремль пока не слушал аудиозапись разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали способ "разбомбить Крымский мост" без последствий для немецких властей и лично для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]", — сказал представитель Кремля и добавил, что в Администрации Президента намерены ознакомиться с записью, "как только она будет доступна".