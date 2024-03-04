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4 марта, 16:54

Макрон невнятно ответил на вопрос об отправке войск Франции на Украину

Макрон: Франция не намерена отправлять военных на Украину в ближайшее время

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон уклончиво ответил на вопрос об отправке войск на Украину. По его словам, Париж не собирается посылать военных в ближайшее время, но размышляет о том, что можно сделать для поддержки Киева.

"Я сказал, что ничто не исключено. Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки войск на Украину в ближайшее время, однако мы открываем дебаты [на эту тему] и думаем обо всём, что можно сделать для помощи Киеву, прежде всего на территории Украины", — отметил он в беседе с порталом Novinky перед визитом в Прагу.

Издание отмечает, что так Макрон отреагировал на "шквал международных реакций", вызванных его высказываниями.

Слова Макрона о войсках НАТО на Украине назвали попыткой отвлечь французов от кризиса
Слова Макрона о войсках НАТО на Украине назвали попыткой отвлечь французов от кризиса

Как сообщал Life.ru, по словам Макрона, 26 февраля на конференции по помощи Украине в Париже обсуждалась в том числе отправка западных войск на Украину. Это было отвергнуто на Западе, а затем в Париже скорректировали заявление. При этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что солдаты НАТО уже находятся на Украине, причём это — общеизвестный факт.

Никита Осипов
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