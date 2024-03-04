Макрон невнятно ответил на вопрос об отправке войск Франции на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон уклончиво ответил на вопрос об отправке войск на Украину. По его словам, Париж не собирается посылать военных в ближайшее время, но размышляет о том, что можно сделать для поддержки Киева.

"Я сказал, что ничто не исключено. Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки войск на Украину в ближайшее время, однако мы открываем дебаты [на эту тему] и думаем обо всём, что можно сделать для помощи Киеву, прежде всего на территории Украины", — отметил он в беседе с порталом Novinky перед визитом в Прагу.