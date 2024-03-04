Слова Макрона о войсках НАТО на Украине назвали попыткой отвлечь французов от кризиса
Блогер "Голос Мордора": Макрон пытается отвлечь внимание французов от кризиса
Безумная идея об отправке западных войск на Украину не просто так зазвучала из уст президента Франции Эмманюэля Макрона, считает блогер "Голос Мордора". По его мнению, таким образом политик с рейтингом "где-то в районе жирности кефира" может пытаться перебить проблемы в своей стране — протесты фермеров и "съёживающуюся" экономику.
"Макрон вообще любит громкие заявления. Помните, он не так давно заявлял, что "экономика Франции становится на военные рельсы?" Очень бы хотелось узнать, как успехи в этом нелёгком деле. Что-то мне подсказывает, что вообще никак", — указал автор в колонке для телеканала "360".
Блогер предположил, что столь громкие призывы французского политикума делаются лишь ради одного — чтобы получить от коллег по НАТО решительный отказ. Именно поэтому начальник Генерального штаба Франции Тьерри Буркхард, как ранее заявлял экс-посол США в альянсе Иво Даалдер, изначально сделал это предложение тайно.
Причём Макрон действительно добился желаемого: на несколько дней "перебил" протесты фермеров, да ещё и выставил себя ярым защитников "украинской демократии". Хотя у французского лидера есть всего одна задача — сохранить свою власть, и не более того.
Напомним, по словам Эмманюэля Макрона, 26 февраля на конференции по помощи Украине в Париже обсуждалась в том числе отправка западных войск на Украину. Без преувеличения шокирующее заявление молниеносно было отвергнуто на Западе, после чего в Париже скорректировали заявление. Однако, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, солдаты НАТО уже находятся на Украине, причём это — общеизвестный факт.
ТАСС / AP / Thibault Camus