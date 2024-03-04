Три сценария конфликта НАТО: Почему общество в Европе и США начали готовить к войне с Россией Политолог Дмитрий Родионов — о том, что означает обнародованная запись немецких военных о подготовке к удару по Крымскому мосту и для чего всю последнюю неделю США и Европа пугают своих обывателей нападением России на страны НАТО. 3 марта, 21:31 Какие сроки озвучивает Запад для военного конфликта с Россией. Обложка © Flickr / US Army Europe

Утечка из Германии

Интересную запись опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. На ней — расшифровка диалога немецких военных: руководителя Центрального следственного центра технической разведки Бундесвера полковника Грефе, инспектора ВВС ФРГ Герхартца, а также сотрудников центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. Обсуждают они ни много ни мало удар по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

В частности, Фенске утверждает, что немецкие военные "интенсивно занимались" этим вопросом и установили, что количество необходимых для вывода моста из строя может быть "не десять и даже не 20 ракет". В свою очередь Герхартц заявляет, что успешно применить ракеты Taurus для выполнения такой задачи можно с борта истребителя Dassault Rafale.

Офицеры Бундесвера также обсуждают возможность размещения ракет Taurus на истребителях Су-27 или F-16. Герхартц также отмечает, что готовить украинских специалистов на территории Украины — большой риск стать "стороной конфликта". Стоит заметить, что, хотя речь идёт не о министре обороны и начальнике Генштаба, все участники беседы — не наёмники какие-нибудь, а высокопоставленные кадровые офицеры, если они это обсуждают, то это вполне реальные планы, которые могут быть реализованы. И едва ли высшее военное руководство не в курсе этих планов и обсуждений.

Тут, конечно, масса вопросов. Сколько действительно ракет они могут выпустить физически — ведь большая их часть будет в любом случае сбита нашей системой ПВО? Как и откуда они их будут запускать? Из воздушного пространства страны НАТО? Но это повод для третьей мировой. Передадут Украине? Но тут надо понимать, что с ними придётся передавать и самолёты. Если же переоборудовать украинские — это займёт время. И главный вопрос: как они потом это объяснят, тем более если ракеты будут переданы неофициально? В Бундесвере уже признали подлинность записи разговора немецких военных.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock

Напомню, на днях Олаф Шольц однозначно заявил, что Германия не даст Украине ракеты Taurus, поскольку это сложное оружие и для его обслуживания придётся отправлять на Украину немецких специалистов. Но главное опасение Шольца вызвала вероятность того, что неадекватные вэсэушники могут ударить этими ракетами по признаваемой немцами территории России, включая Москву, со всеми вытекающими.

Он также заявляет, что солдаты НАТО и ЕС ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину. Но тут хочется вспомнить слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который в начале прошлой недели заявил о том, что такая возможность как минимум обсуждается. А ещё он напомнил, что "многие люди, которые сегодня говорят "никогда", — те же, кто исключал отправку танков, самолётов и ракет большой дальности два года назад". "Многие люди" — это, совершенно очевидно, Шольц. Над ним даже украинский посол открыто позволял себе глумиться. Возникает вопрос: а он вообще контролирует возможности применения своих вооружённых сил?

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не сомневается, что Германия готовится к войне с Россией: "Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но, даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их".

Обсуждается в том числе и версия, что слив был организован намеренно, чтобы "спасти" репутацию человека, который стремится избежать третьей мировой, остановив её...

Прогрев общества в ФРГ для войны с Россией

Интересно, "пацифист" Шольц читает немецкую прессу? Читал ли он материал Bild, в котором раскрывается теоретический сценарий нападения России на НАТО (обозначенного как "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы") со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту?

По мнению авторов документа, нападение России будет включать четыре фазы. На первой Москва организует массовую кампанию по дезинформации в СМИ и социальных сетях с целью подрыва доверия к либеральной демократии. На второй пройдут крупные манёвры ВС РФ на границах альянса, в ответ на что союзникам придётся разворачивать собственные войска на восточной границе, что приведёт к появлению первых беженцев.

Третья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО, то есть конкретно ударам подвергается сразу территория Германии. На четвёртом — конфликт приобретает глобальный характер, Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие.

К слову, это не первый такой сценарий, появляющийся в западных СМИ. Тот же Bild в январе со ссылкой на некий "секретный документ" Бундесвера писал, что Россия может нанести крупное поражение Украине и начать агрессию против стран Прибалтики, пробив Сувалкский коридор. Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagespiegel заявил следующее: "Мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды может даже напасть на страну НАТО".

Готовность Пентагона к открытому конфликту с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на прошедшей неделе достаточно безапелляционно: поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. По его словам, если Россия одержит победу, "Путин не остановится", "страны Балтии обеспокоены, станут ли они следующими".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО начнёт войну против России. Видео © t.me / Соловьёв

Но это же бред! Любой здравомыслящий человек понимает, что Россия не будет ни на кого нападать, едва ли военно-политическое руководство США и стран НАТО в это верит. Тогда для чего всё это нужно? Очевидно, чтобы создать нужный информационный фон, убедить население стран НАТО в том, что Россия им угрожает, чтобы в будущем оправдать войну с нами. В случае если Североатлантический альянс первым нападёт на Россию — на Западе скажут: это превентивный удар, отражение готовящейся агрессии.

На днях Управление общевойскового центра армии США опубликовало 280-страничный доклад о российских вооружённых силах под названием "Российская тактика", посвящённый тактике, организации и действиям Вооружённых сил России. О чём это говорит, если не о подготовке к реальному столкновению с Россией, даже если они будут пытаться выставить это как "отражение готовящейся агрессии"?

Обратите внимание на то, как западные СМИ комментируют Послание Президента РФ Федеральному собранию, в котором тот предостерегает Запад от рисков ядерной войны. Разумеется, в том ключе, что эту войну развяжет Россия. Путин "снова угрожал Западу ядерным оружием", пишет немецкое издание Handelsblatt. Путин выступил с прямой угрозой нанести ядерный удар по Западу, обвинив НАТО и США в том, что они готовятся атаковать Россию, утверждает Daily Mail. Логика понятна? Россия угрожает... значит, нужно обезвредить её. Причём стоит поторопиться.

Военные эксперты стран НАТО со всей серьёзностью относятся к возможной угрозе нападения России на кого-то из европейских членов альянса, но никак не могут прийти к единому мнению, сколько времени нужно Москве, чтобы подготовиться к таким действиям, пишет старший научный сотрудник-консультант Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади в материале для Foreign Policy. В Берлине, по словам автора, считают, что России понадобится от пяти до восьми лет для восстановления потерянных на Украине сил и техники, а Варшаве — всего три года.

Вопрос заключается в том, какую тактику они изберут: отправят войска на Украину, чтобы попытаться предотвратить её разгром, откроют второй фронт в Белоруссии или нападут непосредственно на Россию под видом превентивного удара.

Всё же удар по военным объектам на территории России (которую они признают таковой) представляется наименее вероятным сценарием, поскольку чреват полноценной ядерной войной. Военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов исключает, что США примут подобное решение.

— Другое дело — ввод на территорию Западной Украины "миротворческого контингента" под флагом Вишеградской группы для фиксации своего контроля над этим регионом, это может оказаться привлекательным для самих стран-участниц, имеющих виды на украинскую территорию.

Ещё стоит серьёзно опасаться, считает эксперт, провокации со стороны той же Польши, которую США, по его мнению, недостаточно хорошо контролируют.

— Они загнали себя в истерику. Градус ненависти растёт. При этом США погружены во внутренние дрязги и европейцы просто не знают, что делать. Военно-политические элиты стран НАТО создали серьёзный информационный тренд на "войну с Россией", они не только пытаются создать образ врага для собственного населения, но и занимаются самовнушением. А история знает примеры того, как информационный тренд в итоге перерастал в политический и далее — в военный.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Слова Ллойда Остина про возможное столкновение НАТО и России в случае поражения Украины доказывает наличие такого плана у США, убеждён глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, у Остина по Фрейду вырвалось то, что у него на уме. Но в Генштабе России так же, как и НАТО, готовятся к любым сценариям и у нас есть ответы на любые "неожиданности".

Для чего общество в Европе и США готовят к войне с Россией? 0 Чтобы оправдать большие военные бюджеты Чтобы и дальше поддерживать Украину оружием и деньгами Чтобы люди не роптали на проблемы в экономике и жили в страхе Потому что НАТО реально собирается напасть на Россию

Авторы Дмитрий Родионов