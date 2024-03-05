Контуры второй армии Украины и главное из сводок военкоров — 5 марта Как наступает Армия России на Донецком направлении, какие бои ведутся в Запорожье и Херсонской области и к чему может привести война в стане правосеков* — в материале Life.ru. 4 марта, 21:31 Армия России наступает сразу по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что происходит в ДНР 5 марта

Чем больше уничтоженных "Абрамсов", тем ярче картинка поражения для Запада. Наши военные ликвидировали уже третий американский танк. Кадры фееричных атак мгновенно разлетаются по Сети. Это происходит потому, что противник отправляет резервную бронетехнику в надежде сдержать натиск российских войск. Сейчас идут бои на Авдеевском направлении у Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.

— Покровск становится следующей целью российских войск, а само Авдеевское направление уже называют Красноармейским, — утверждает Михаил Звинчук (Рыбарь).

По его словам, пока бои ведутся в Красногоровке, за нашими военными уже несколько улиц. Но, продвигаясь вперёд, наши бойцы не могут пока обеспечить устойчивый контроль над половиной города.

Южнее Марьинки, в Новомихайловке, военные РФ водрузили флаг в центре села у церкви. Противник отступил на западные окраины. В случае успеха Российская армия сможет развивать наступление во фланг группировки ВСУ в Угледаре, полагают эксперты.

— На Бахмутском направлении наши войска продолжают идти вперёд, за минувшие выходные мы сумели занять часть улиц в Красном. Под контролем наших войск — половина села. При этом мы понимаем, что наша армия может пойти вдоль дороги, оставив эту часть на потом, потому что здесь укреплённые позиции ВСУ и взять их с наскока не получится, — считает Михаил Звинчук (Рыбарь).

На направлении на Часов Яр Армия России пробивается через Ивановское (Красное). Восточная часть села и центр уже заняты нашими войсками. Продолжается штурм украинских позиций в Андреевке. В районе Клещеевки продолжаются тяжёлые сражения за господствующие высоты.

ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами и инженерную машину M1150 ABV. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Что происходит в Запорожье и на Херсонщине 5 марта

На Запорожском фронте российские военные пробились в центр села Работино, активно применяются FPV-дроны. ВСУ перебрасывают в населённый пункт резервы. На Времевском выступе Российская армия штурмует позиции врага у Старомайорского и Золотой Нивы.

На Херсонском направлении авиация уничтожает малые группы противника, засевшие в "дачах" на нашем берегу. В Крынках накрывают огнём остатки противника. Враг применяет множество дронов, сообщают военкоры.

Реакция западных СМИ на поражение ВСУ

После обращения главы киевского режима Владимира Зеленского к харьковчанам, который призвал их не возвращаться, на него обрушились и украинские политологи, и западные СМИ.

— Что касается возвращения харьковчан. Не считаю, что сейчас Харьков так защищён, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться, — предупредил Зеленский, объяснив, что даже усиление систем ПВО не улучшит ситуацию значительным образом.

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что должность Зеленского предписывает ему оставаться оптимистом до конца. А он уже близко, поскольку для поддержания боеспособности ВСУ не осталось ни людей, ни денег.

Украинские военные не в состоянии сдержать российское наступление, сообщает CNN: "После сдачи Авдеевки ВСУ отступили "на заранее подготовленные позиции" — к трём деревням на западе от города". Приводя слова неназванного солдата украинского спецназа о том, что "дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать его".

Что означают войны правосеков*

Во Львове активно работает первый рекрутинговый центр для набора "мотивированных бойцов" для отдельного националистического батальона "Волки Да Винчи" (известного на Украине, в 2023 году его лидер Дмитрий Коцюбайло был ликвидирован), который сотрудничал с "Правым сектором"* и воевал под Артёмовском (Бахмутом). В конце января 2024 года стало известно, что 1-й батальон 67-й ОМБр, сформированный из правосеков*, покинуло как минимум два подразделения — рота "Честь" (Гонор) и "Ульф" под командованием главы медицинской службы Алины Миха‌йловой.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Libkos

У отколовшихся подразделений, судя по сообщениям в соцсетях, возникли "разногласия" в вопросах "ценностей", которые, по всей видимости, заключаются в приоритете жизни и здоровья личного состава. Об этом в украинских СМИ заявила Михайлова, поблагодарив за поддержку экс-главкома Валерия Залужного.

— Таким образом, логично будет предположить, что в настоящее время внутри "Правого сектора"* существуют противоречия по типу "старая и новая гвардия", так и между представителями движения и командованием 67-й ОМБр в частности и командованием ВСУ в целом, — отмечает военный эксперт Максим Ювачев.

Эксперт напоминает, что Организация украинских националистов (ОУН)* с 2014 года не раз оказывала реальное давление на власть. В случае инициации госпереворота на Украине со сменой власти эти силы могут быть использованы против действующей власти. А помогает им экс-главком Залужный.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Дмитрий Шестопалов