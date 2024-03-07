Россия расчищает путь на Одессу: Что известно об ударе по элитному спецназу ВСУ Украинские СМИ сообщили об ударе по порту Одессы, который является одним из главных объектов военной инфраструктуры ВСУ. Известно, что в это время там проходило награждение сотрудников сил ССО Украины. Что об этом известно? 6 марта, 21:31 Одесский порт, где были уничтожены сотрудники украинских ССО, собравшиеся для награждения. Фото © Shutterstock

Что известно об ударе по порту Одессы 6 марта

Украинские СМИ сообщили, что во время ракетного удара по порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил ССО Украины, возможно, присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. В Сети быстро разошлись кадры с чёрным кортежем, проезжавшим сегодня по городу. Военные эксперты считают: вряд ли в ближайшее время последует точная информация о потерях. По их мнению, сам Зеленский не пострадал. По некоторой информации, удар по собранию элиты украинского спецназа был нанесён через десять минут после его отъезда.

В то же время нельзя исключать версию, что ВСУ имитировали обстрел, так как в город должен был прибыть премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Так что не стоит исключать и версию провокации. Так, греческое СМИ "Прототема", ссылаясь на анонимный источник в правительстве, сообщило, что никто из греческой делегации не пострадал. В материале также указывается, что предполагаемый взрыв произошёл в 150 метрах от места встречи двух делегаций. Однако, если информация подтвердится, станет понятен военный аспект события.

Как известно, подготовкой украинского спецназа занимаются британская разведка МИ-6 и Силы специального назначения Великобритании (SAS и SBS). А значит, это не просто уничтожение военной инфраструктуры противника, но и грамотно проведённая ликвидация элиты ССО, которая неоднократно была задействована в диверсиях против Черноморского флота России и вылазках ДРГ на нашу территорию.

Тренировка украинских сотрудников ССО. Фото © Wikipedia

Например, в конце февраля российские СМИ сообщали об уничтожении украинских диверсантов, которые предприняли попытку десантироваться на Тендровской косе в Херсонской области. Тогда Генштаб ВСУ подтвердил их гибель, отметив, что речь идёт о военнослужащих элитного спецназа.

Напомним, в интервью Fox News в феврале Зеленский сообщал, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Чёрном море" и устроить "сюрпризы" России. А глава ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов в своём видеообращении назвал целью ВСУ контроль над акваторией Чёрного моря и Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE

Почему Британии так нужна Одесса

Эксперты давно отмечают активность британских спецназовцев и разведки на черноморском театре военных действий. Так как главная цель Запада — контроль над Одессой, что подразумевает и контроль над Чёрным морем.

Политолог-американист Малек Дудаков напоминает, что истерика Запада вызвана российскими успехами на фронте. Аналитики Фонда Карнеги прогнозируют, что 2024-й может стать годом поражения Украины. Когда Россия не только прорвёт нынешнюю линию фронта, но и добьётся возвращения к Киеву и выхода к Одессе и дальше вплоть до Приднестровья, что фактически будет означать крах Украины.

— На этом фоне начались спешные попытки найти крайнего. Показательна нынешняя перепалка между Лондоном и Берлином. Когда Шольца обвиняют в том, что он располагает неверными фактами, комментируя помощь британцев в запуске ракет по территории России. Но ведь он не произнёс ничего нового о присутствии британского спецназа на Украине. Об этом сама британская пресса активно сообщала с весны 2022 года, — комментирует Малек Дудаков.

Кроме того, Британия вновь призвала Германию передать Украине ракеты Taurus, явно раздражённая внезапной утечкой разговора военных Бундесвера о планах разбомбить Крымский мост. Лондон напомнил, что первым отправил Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, и призвал Берлин последовать примеру. Но Шольц энтузиазма англичан не разделяет — вчера он вновь публично выступил против поставок Taurus, резюмирует Дудаков. Он уверен, что "эти внутренние склоки между ястребами в Европе будут только усугубляться по мере отступления ВСУ".

Авторы Дмитрий Шестопалов