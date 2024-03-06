Кортеж Зеленского заметили на подъезде к порту Одессы перед мощным взрывом
Взрыв произошёл в Одессе, где может находиться Зеленский
Владимир Зеленский. Обложка © T.me / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский мог находиться в Одессе во время сегодняшнего взрыва в порту, пишет украинское издание "Страна" с оговоркой, что пока подтверждения этой информации нет.
Кортеж Зеленского в Одессе. Видео © T.me / inform_odesa
В Сети появились также ролики с кортежем украинского политика, предположительно, по пути в порт. По сведениям местных СМИ, Зеленский мог приехать в порт по двум причинам: для награждения бойцов ВСУ или чтобы встретить премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Греческий портал newsit.gr подтверждает, что Мицотакис находится на Украине с многочасовым визитом и должен встретиться в Одессе с украинским президентом.
Тем временем продолжаются разговоры о возможной отставке Зеленского. Военный эксперт не исключил, что он осенью уйдёт. В этом случае на сцену может выйти бывший главком ВСУ Валерий Залужный — брутальный генерал, который хорошо воевал и имеет огромный опыт.