Кортеж Зеленского заметили на подъезде к порту Одессы перед мощным взрывом

Владимир Зеленский мог находиться в Одессе во время сегодняшнего взрыва в порту, пишет украинское издание "Страна" с оговоркой, что пока подтверждения этой информации нет.

Кортеж Зеленского в Одессе. Видео © T.me / inform_odesa

В Сети появились также ролики с кортежем украинского политика, предположительно, по пути в порт. По сведениям местных СМИ, Зеленский мог приехать в порт по двум причинам: для награждения бойцов ВСУ или чтобы встретить премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Греческий портал newsit.gr подтверждает, что Мицотакис находится на Украине с многочасовым визитом и должен встретиться в Одессе с украинским президентом.