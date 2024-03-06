Елена Зеленская отказалась слушать речь Байдена в Конгрессе США
Washington Post: Зеленская отклонила приглашение посетить выступление Байдена
Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / AP / TASS
Супруга Владимира Зеленского Елена отказалась прийти на выступление американского лидера Джо Байдена, которое состоится в Конгрессе США 7 марта. Как пишет газета Washington Post, причина отказа кроется в том, что на мероприятии должна быть вдова Алексея Навального Юлия.
"Елена Зеленская <...> отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение <...> Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев", — уточняется в публикации.
В статье утверждается, что Зеленская и Навальная должны были сидеть по обе стороны от первой леди США Джилл Байден. Однако возникла путаница, так как вдова Навального не подтвердила своего участия, но Белый дом не сообщил об этом украинской стороне, поэтому следом поступил отказ и от Зеленской, говорится в тексте. При этом последняя сослалась якобы на несостыковки в своём расписании, которые мешают ей принять приглашение.
Ранее президент США Джо Байден утвердил законопроект о временном бюджете правительства, позволяющий избежать шатдауна. Документ уже прошёл обе палаты Конгресса. Он предполагает продление финансирования одних федеральных органов до 8 марта, других — до 22 марта.