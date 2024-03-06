Елена Зеленская отказалась слушать речь Байдена в Конгрессе США

Супруга Владимира Зеленского Елена отказалась прийти на выступление американского лидера Джо Байдена, которое состоится в Конгрессе США 7 марта. Как пишет газета Washington Post , причина отказа кроется в том, что на мероприятии должна быть вдова Алексея Навального Юлия.

В статье утверждается, что Зеленская и Навальная должны были сидеть по обе стороны от первой леди США Джилл Байден. Однако возникла путаница, так как вдова Навального не подтвердила своего участия, но Белый дом не сообщил об этом украинской стороне, поэтому следом поступил отказ и от Зеленской, говорится в тексте. При этом последняя сослалась якобы на несостыковки в своём расписании, которые мешают ей принять приглашение.