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1 марта, 19:31

Байден предотвратил в США шатдаун, но ненадолго

Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства

Президент США Джо Байден утвердил законопроект о временном бюджете правительства, позволяющий избежать шатдауна. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее документ прошёл обе палаты Конгресса. Он предполагает продление финансирования одних федеральных органов до 8 марта, других — до 22 марта.

Как ранее писал Life.ru, в Палате представителей инициативу поддержало 320 законодателей, 99 выступили против. В Сенате за неё проголосовали 77 человек, 13 законопроект не одобрили.

В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна
В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна

Проблемы с составлением годового плана начались в США из-за разногласий по поводу конфликтов с участием Израиля и Украины. Республиканцы и демократы отчаянно спорят о предоставлении этим странам дополнительной помощи с октября прошлого года и спасаются лишь законопроектами о временном финансировании.

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Лариса Сафронова
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