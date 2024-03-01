Байден предотвратил в США шатдаун, но ненадолго

Ранее документ прошёл обе палаты Конгресса. Он предполагает продление финансирования одних федеральных органов до 8 марта, других — до 22 марта.

Проблемы с составлением годового плана начались в США из-за разногласий по поводу конфликтов с участием Израиля и Украины. Республиканцы и демократы отчаянно спорят о предоставлении этим странам дополнительной помощи с октября прошлого года и спасаются лишь законопроектами о временном финансировании.