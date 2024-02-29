Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства

В Палате представителей США завершилось голосование по законопроекту о краткосрочном финансировании органов федерального правительства. Решением большинства инициатива была принята.

Документ, позволяющий вновь отсрочить шатдаун, поддержало 320 законодателей. Ещё 99 членов нижней палаты парламента высказались против. Инициатива предоставит конгрессменам отсрочку для согласования полноценного годового бюджета. Органы правительства будут профинансированы до 22 марта, некоторые — до 8 марта.

Проблемы с составлением годового плана преследуют власти США из-за конфликтов с участием Израиля и Украины. Республиканцы и демократы отчаянно спорят о предоставлении этим странам дополнительной помощи с октября прошлого года и "спасаются" лишь законопроектами о временном финансировании.