Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 22:25

В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна

Politico: В Конгрессе США договорились о финансировании правительства

Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США достигли соглашений, позволяющих избежать остановки работы федерального правительства из-за прекращения финансирования. Об этом информировала Politico.

Источник газеты в Конгрессе сообщил, что, согласно новой договорённости, одни правительственные структуры будут финансироваться до 8 марта, другие — до 22 марта. Известно, что конгрессмены пришли к общему мнению по законопроектам, касающимся расходования федерального бюджета.

Официальный текст планируется опубликовать к выходным, а окончательно утвердить счета расходов — на следующей неделе.

В Конгрессе США не достигли договорённости по предотвращению шатдауна в марте
В Конгрессе США не достигли договорённости по предотвращению шатдауна в марте

Life.ru напоминает, что 7 ноября 2023 года американский лидер Джо Байден во избежание остановки работы правительства подписал законопроект о его финансировании, который не включил дополнительную помощь Израилю и Украине. 19 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили инициативу, временно продляющую финансирование структур федерального правительства до марта. Она предусматривает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта. В феврале же стало известно, что сделка между демократами и республиканцами может провалиться. В случае отсутствия договорённостей между законотворцами на эту тему 8 марта наступит полноценный шатдаун.

Обложка ©

Unsplash / Suzy Brooks

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров