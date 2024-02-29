В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна

Источник газеты в Конгрессе сообщил, что, согласно новой договорённости, одни правительственные структуры будут финансироваться до 8 марта, другие — до 22 марта. Известно, что конгрессмены пришли к общему мнению по законопроектам, касающимся расходования федерального бюджета.

Life.ru напоминает, что 7 ноября 2023 года американский лидер Джо Байден во избежание остановки работы правительства подписал законопроект о его финансировании, который не включил дополнительную помощь Израилю и Украине. 19 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили инициативу, временно продляющую финансирование структур федерального правительства до марта. Она предусматривает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта. В феврале же стало известно, что сделка между демократами и республиканцами может провалиться. В случае отсутствия договорённостей между законотворцами на эту тему 8 марта наступит полноценный шатдаун.