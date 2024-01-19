Конгресс США утвердил инициативу, предотвращающую частичный шатдаун
Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили инициативу, временно продляющую финансирование структур федерального правительства до марта.
Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден. Это необходимо сделать до 19 января, когда истекает срок действия закона о продлении финансирования различных министерств, в частности, занимающихся вопросами сельского хозяйства, военного строительства, энергетики, транспорта и жилья. В ином случае их работа будет приостановлена.
Инициатива предусматривает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта.
Ранее о том, что Конгресс примет компромиссный законопроект о продолжении финансирования правительства, сообщила газета Politico. Это поможет избежать шатдауна, который грозит наступить уже 19 января.
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