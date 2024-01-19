Конгресс США утвердил инициативу, предотвращающую частичный шатдаун

Теперь документ должен подписать президент страны Джо Байден. Это необходимо сделать до 19 января, когда истекает срок действия закона о продлении финансирования различных министерств, в частности, занимающихся вопросами сельского хозяйства, военного строительства, энергетики, транспорта и жилья. В ином случае их работа будет приостановлена.