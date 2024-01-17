"Управляют дураки": Трамп назвал главную причину неудач США
Трамп считает, что сейчас Соединёнными Штатами управляют дураки
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал американцам, почему Соединённым Штатам при нынешней власти не светит ничего хорошего. Как заявил миллиардер на встрече со своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, где на следующей неделе пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, в настоящее время страной управляют дураки.
"Нами управляют дураки", — заявил бизнесмен.
Стоит отметить, что Трамп по традиции прошёлся по действующему американскому лидеру Джо Байдену. Член одной из наиболее влиятельных семей в США в очередной раз подчеркнул, что Байден является самым некомпетентным человеком, занимавшим этот пост. Помимо этого, 45-й президент Соединённых Штатов считает, что нынешний глава государства может втянуть свою страну в третью мировую войну.
Напомним, что в конце прошлого года Трамп пожаловался на испорченное Рождество. Впечатления от праздника политику омрачил его преемник Джо Байден.