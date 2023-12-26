"Жуликоватый президент": Трамп назвал виновника испорченного Рождества

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пожаловался на испорченное Рождество. Впечатления от праздника политику омрачил его преемник Джо Байден. Об этом 45-й американский лидер написал в соцсетях.

"Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку", ― высказался Трамп.