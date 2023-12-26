"Жуликоватый президент": Трамп назвал виновника испорченного Рождества
Трамп назвал Байдена некомпетентным жуликом и обвинил в испорченном Рождестве
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пожаловался на испорченное Рождество. Впечатления от праздника политику омрачил его преемник Джо Байден. Об этом 45-й американский лидер написал в соцсетях.
"Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку", ― высказался Трамп.
Также экс-глава Белого дома сделал предсказание на 2024 год. По мнению бывшего президента, в преддверии выборов администрация Байдена, а также его соратники из числа агентов ФБР и окружных прокуроров организуют новый саботаж.
Ранее колорадский суд запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Позже служители Фемиды пожаловались на угрозы в свой адрес, ФБР начало расследование.
Flickr / Trump White House Archived