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26 декабря, 03:49

"Жуликоватый президент": Трамп назвал виновника испорченного Рождества

Трамп назвал Байдена некомпетентным жуликом и обвинил в испорченном Рождестве

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пожаловался на испорченное Рождество. Впечатления от праздника политику омрачил его преемник Джо Байден. Об этом 45-й американский лидер написал в соцсетях.

"Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку", ― высказался Трамп.

Также экс-глава Белого дома сделал предсказание на 2024 год. По мнению бывшего президента, в преддверии выборов администрация Байдена, а также его соратники из числа агентов ФБР и окружных прокуроров организуют новый саботаж.

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Ранее колорадский суд запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Позже служители Фемиды пожаловались на угрозы в свой адрес, ФБР начало расследование.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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