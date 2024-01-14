Лидеры Конгресса договорились о компромиссе, чтобы избежать шатдауна в США

По информации источников газеты, документ уже согласован лидерами Палаты представителей и Сената. С инициативой следует поторопиться, чтобы успеть до 19 января, так как в это время подходит к концу срок действия закона о выделении средств некоторым правительственным программам и ведомствам, в частности, занимающимся вопросами сельского хозяйства, военного строительства, энергетики, транспорта и жилья. В ином случае их работа будет приостановлена.