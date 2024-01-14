Лидеры Конгресса договорились о компромиссе, чтобы избежать шатдауна в США
Politico: Финансирование Правительства США до марта продлят на следующей неделе
Конгресс США на следующей неделе может принять компромиссный законопроект о продолжении финансирования правительства. Об этом сообщила Politico.
По информации источников газеты, документ уже согласован лидерами Палаты представителей и Сената. С инициативой следует поторопиться, чтобы успеть до 19 января, так как в это время подходит к концу срок действия закона о выделении средств некоторым правительственным программам и ведомствам, в частности, занимающимся вопросами сельского хозяйства, военного строительства, энергетики, транспорта и жилья. В ином случае их работа будет приостановлена.
Согласованная инициатива продлевает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта.
Напомним, шатдаун грозил США ещё в прошлом году, когда Конгрессу и администрации США требовалось договориться хотя бы о временном бюджете на новый финансовый год, начинающийся 1 октября. Сделать это не позволял конфликт между демократами и республиканцами. Предполагалось, что такой поворот событий может привести к катастрофическим последствиям, миллионы людей останутся без зарплаты, а Украина — без финансовой помощи. В итоге глава Белого дома Джо Байден согласился предотвратить шатдаун, но не отказался от поддержки Киева.
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