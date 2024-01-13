В США начали готовиться к возможному шатдауну
Bloomberg: Белый дом предупредил министерства о возможном шатдауне
В США готовятся к возможному шатдауну. Белый дом уже уведомил некоторые министерства о необходимости подумать о том, чтобы приостановить работу правительства из-за отсутствия финансирования, пишет агентство Bloomberg.
"[Белый дом] посоветовал подготовить план действий на случай приостановки государственного финансирования, из-за которой тысячи федеральных служащих могут быть отправлены в отпуск или вынуждены работать без оплаты, а некоторые государственные услуги будут остановлены", — говорится в материале.
Так, уведомления были разосланы в ведомства, на которые повлияет потенциальное частичное закрытие, в том числе департаменты по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, а также транспорта и энергетики.
Как уже рассказывал Лайф, шатдаун грозил США ещё в прошлом году, когда Конгрессу и администрации США требовалось договориться хотя бы о временном бюджете на новый финансовый год, который в стране начинается 1 октября. Принятие бюджета тогда осложняла конфронтация между демократами и республиканцами в Капитолии. При этом уточнялось, что шатдаун может привести к катастрофическим последствиям, миллионы людей могут остаться без зарплаты, а Украина — без финансовой помощи. В итоге глава Белого дома Джо Байден согласился предотвратить шатдаун, но не отказался от поддержки Киева.
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