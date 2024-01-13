В США начали готовиться к возможному шатдауну

В США готовятся к возможному шатдауну. Белый дом уже уведомил некоторые министерства о необходимости подумать о том, чтобы приостановить работу правительства из-за отсутствия финансирования, пишет агентство Bloomberg.

"[Белый дом] посоветовал подготовить план действий на случай приостановки государственного финансирования, из-за которой тысячи федеральных служащих могут быть отправлены в отпуск или вынуждены работать без оплаты, а некоторые государственные услуги будут остановлены", — говорится в материале.