Республиканцы в Палате представителей США готовятся к шатдауну

Предотвращающая шатдаун сделка между демократами и республиканцами в Конгрессе США может провалиться. Как передаёт портал Axios, в связи с этим последние готовятся к возможной приостановке работы федерального правительства в марте текущего года.

Некоторые источники считают, что представители обеих доминирующих в американском парламенте партий близки к достижению договорённостей, однако сделка может провалиться. В то же время другие сообщают, что "сдержанный оптимизм" республиканцев в Палате представителей США по поводу возможной приостановки деятельности федерального правительства сменился на "ожидание шатдауна".

"Люди прогнозируют шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней", — сообщил журналистам неназванный конгрессмен-республиканец.