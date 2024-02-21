Республиканцы в Палате представителей США готовятся к шатдауну
Axios: Предотвращающая шатдаун сделка в Конгрессе США может провалиться
Предотвращающая шатдаун сделка между демократами и республиканцами в Конгрессе США может провалиться. Как передаёт портал Axios, в связи с этим последние готовятся к возможной приостановке работы федерального правительства в марте текущего года.
Некоторые источники считают, что представители обеих доминирующих в американском парламенте партий близки к достижению договорённостей, однако сделка может провалиться. В то же время другие сообщают, что "сдержанный оптимизм" республиканцев в Палате представителей США по поводу возможной приостановки деятельности федерального правительства сменился на "ожидание шатдауна".
"Люди прогнозируют шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней", — сообщил журналистам неназванный конгрессмен-республиканец.
Портал отметил, что в случае отсутствия договорённостей между законотворцами на эту тему 8 марта наступит полноценный шатдаун всего правительства. Помимо того, к 30 апреля парламентарии должны будут согласовать полноценный бюджет работы правительственных учреждений на текущий год.
Напомним, 17 ноября прошлого года президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Затем 19 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили инициативу, временно продляющую финансирование структур федерального правительства до марта текущего года. Эта инициатива предусматривает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта.
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