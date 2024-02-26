В Конгрессе США не достигли договорённости по предотвращению шатдауна в марте

Конгресс Соединённых Штатов в минувшие выходные не смог достичь договорённости по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна (приостановка работы правительства) в марте. Об этом говорится в письме лидера демократов в Сенате от штата Нью-Йорк Чака Шумера.

"Когда мы вернёмся к работе на этой неделе, мы опять столкнёмся с угрозой вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии… Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта", — указано в письме, опубликованном на сайте демократов Сената США.

Шумер дополнил, что в Штатах надеются, что законопроект будет готов ближе к выходным, чтобы законодатели могли с ним ознакомиться. Однако стало ясно, указал сенатор, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы "разобраться в себе".