В Конгрессе США не достигли договорённости по предотвращению шатдауна в марте
Конгресс Соединённых Штатов в минувшие выходные не смог достичь договорённости по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна (приостановка работы правительства) в марте. Об этом говорится в письме лидера демократов в Сенате от штата Нью-Йорк Чака Шумера.
"Когда мы вернёмся к работе на этой неделе, мы опять столкнёмся с угрозой вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии… Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта", — указано в письме, опубликованном на сайте демократов Сената США.
Шумер дополнил, что в Штатах надеются, что законопроект будет готов ближе к выходным, чтобы законодатели могли с ним ознакомиться. Однако стало ясно, указал сенатор, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы "разобраться в себе".
Шатдаун грозит временной остановкой работы ведомств, которые ответственны за движение транспорта и социальную помощь в США, уточнили в газете The Washington Post. Даже частичное закрытие создаст проблемы для федеральных программ продовольственной помощи, а это отразится на программе экстренного питания для женщин, младенцев и детей. Также зарплаты могут лишиться авиадиспетчеры, пояснили авторы статьи.
А ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября 2023 года американский лидер Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. 19 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили инициативу, временно продляющую финансирование структур федерального правительства до марта. Эта инициатива предусматривает выделение средств одним правительственным структурам до 1 марта, а другим — до 8 марта. В феврале же стало известно, что предотвращающая шатдаун сделка между демократами и республиканцами в Конгрессе Соединённых Штатов может провалиться. В случае отсутствия договорённостей между законотворцами на эту тему 8 марта может наступить полноценный шатдаун всего правительства.
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